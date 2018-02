POL-DN: Einbruchsdelikte in Düren und Merzenich

Düren/Merzenich (ots) - Auch am vergangenen Wochenende verübten bislang unbekannte Täter mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche.

Eine 51 Jahre alte Frau konnte dabei möglicherweise Schlimmeres verhindern. Sie hatte am späten Samstagabend gegen 23:40 Uhr die Fenster ihrer Erdgeschosswohnung zum Stoßlüften geöffnet. Dies nutzte ein bislang unbekannter Mann, um ungehindert in die Wohnung zu gelangen. Glücklicherweise bemerkte die Bewohnerin der Aachener Straße den Fremden, der sofort wieder die Flucht ergriff. Augenscheinlich hatte er nichts entwendet, so dass hier wegen Hausfriedensbruch ermittelt wird.

In Derichsweiler blieb es bei einem Versuch. Zwischen 14:30 Uhr am Samstagnachmittag und 19:30 Uhr am Abend hatten Unbekannte versucht, eine hölzerne Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses Im Lintes gewaltsam zu öffnen. Sie scheiterten jedoch an einer guten Sicherung des Zugangs.

Bereits am Freitag hatten Diebe ihr Unwesen in einem Mehrfamilienhaus in Rölsdorf getrieben. Zwischen 19:00 Uhr und 20:30 Uhr waren sie auf unbekannte Weise in das Gebäude in der Monschauer Straße gelangt und hatten eine unverschlossene Wohnungstür geöffnet. Aus den dahinter liegenden Räumlichkeiten entwendeten sie Bargeld, Schmuck und technisches Gerät, bevor sie unerkannt entkamen.

Ein Reihenhaus An der Windmühle in Merzenich wurde am Sonntag zwischen 14:00 und 20:00 Uhr angegangen. Mittels Aufhebeln einer rückwärtig gelegenen Terrassentür gelangten die Unbekannten in das Objekt und durchsuchten die Zimmer im Erd- und im Obergeschoss. Auch sie nahmen Bargeld und einen Laptop an sich, bevor sie unerkannt entkamen.

In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter dem Polizeiruf 110 zu melden.

