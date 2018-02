POL-DN: Täter im Keller angetroffen

Hürtgenwald (ots) - Am 24.02.2018, 21.35 Uhr, erkannte ein 82-jähriger Hausbesitzer im Ortsteil Gey Licht im Keller. Als er die Tür zum Keller öffnete, sah er sich einem fremden Mann/ Einbrecher gegenüber, der ihn mit einer Taschenlampe anleuchtete. Der Senior schrie den Mann laut an. Er konnte noch wahrnehmen, dass der Einbrecher nicht alleine war, sondern noch mit einer zweiten Person in den Keller eingebrochen war. Beide Männer flohen über den Garten in unbekannte Richtung. Die Täter hatten zuvor versucht die Garagen- und Kellertür aufzuhebeln, schlugen dann jedoch ein Kellerfenster ein, um ins Haus einzusteigen. Eine eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Senior kam mit dem Schrecken davon und die Täter machten keine Beute.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell