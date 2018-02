POL-DN: Geflüchtet - aber doch gestellt

Vettweiß (ots) - Am Samstag-Mittag gegen 12.45 Uhr kam es in Jakobwüllesheim, Vettweißer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden. Eine 51-jährige Fahrzeugführerin wollte von der Fahrbahnmitte nach rechts in eine Grundstückseinfahrt einfahren. Ein nachfolgender Pkw Marke VW fuhr noch bevor sie abbog an ihr rechts vorbei, streifte dabei den Pkw mit voller Wucht, so dass die Beifahrertür und linker Radkasten getroffen wurden und ein geschätzter Schaden von rund 7000 Euro entstand. Der Verursacher setzte unvermindert seine Fahrt fort und flüchtete. Ein Zeuge konnte noch die Städtekennung zum flüchtenden Pkw erkennen. Nachfolgende Ermittlungen führten zum Antreffen des unfallbeschädigten abgestellten Pkw an einem innerörtlichen Bauernhof. Dort wurde ein 52-jähriger polnischer Arbeiter ermittelt. Bei der Überprüfung wurde Alkohol in seiner Atemluft von 1,06 mg/l festgestellt. Derzeit ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Dem folgenden Strafverfahren muss sich der hier regelmäßig arbeitende Mann nun stellen.

