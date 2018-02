POL-DN: Geschäftseinbrüche in Düren und Kreuzau

Düren/Kreuzau (ots) - Zwei Geschäfte rückten am vergangenen Wochenende in den Fokus von Einbrechern.

Zwischen Freitagabend, 20:00 Uhr, und Samstagmorgen, 08:00 Uhr, hatten diese durch Hebeln versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft in der Neuen Jülicher Straße zu verschaffen. Dies misslang und es blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro zurück. In Stockheim gelang es den Unbekannten hingegen, zwischen 16:30 Uhr am Samstag und 13:00 Uhr am Sonntag in einen Verkaufsraum im Schäfersgraben einzudringen. Es wurde eine Geldkassette aus einem Tresor entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 02421 949-6425 erbeten.

