POL-DN: Alle zehn Minuten einer

Vettweiß/Kreuzau (ots) - Beamte des Verkehrsdienstes führten am Montagnachmittag zwischen 14:15 Uhr und 16:45 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung auf der L 327 zwischen Jakobwüllesheim und Stockheim durch. Etwa alle zehn Minuten fuhr im Durchschnitt ein Verkehrsteilnehmer zu schnell.

Insgesamt 14 Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer waren es, die so in den Fokus der Polizei rückten. Sieben von ihnen kamen mit einem Verwarngeld davon, also einer Geldstrafe von bis zu 35 Euro. Die anderen sieben jedoch sehen sich einem Bußgeldverfahren gegenüber. Unrühmlicher Spitzenreiter ist dabei ein 51 Jahre alter Mann aus Kreuzau. Er fuhr mit satten 125 Stundenkilometern über die Landstraße, auf der nur 70 km/h erlaubt sind. Er muss mit einem Bußgeld von mehreren hundert Euro sowie Punkten in Flensburg und einem einmonatigem Fahrverbot rechnen.

Das Ergebnis dieser Kontrolle zeigt, wie wichtig und richtig die Überwachung des Straßenverkehrs ist. Nur wenn allen Verkehrsteilnehmern das Gefühl vermittelt wird, jederzeit und allerorts kontrolliert werden zu können, werden diese einlenken und sich an die geltenden Verkehrsregeln halten. Nicht mehr Knöllchen sind unser Ziel, sondern weniger Verkehrsunfälle durch besonnenes, regelkonformes und vorausschauendes Fahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell