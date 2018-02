POL-DN: Unfall mit gestohlenem Pkw

Kreuzau/Nörvenich (ots) - Die Ermittlungen, die die Polizei am Sonntagmorgen an einer Unfallstelle in Nörvenich führten, dauern an und werfen bei den Beamten bislang noch einige Fragen auf.

Am Samstagabend suchte eine Frau mittleren Alters aus dem Kreuzauer Gemeindegebiet eine Gaststätte in Düren auf. Aus dieser kehrte sie gegen 02:00 Uhr in Begleitung dreier Männer nach Hause zurück. Ihre Begleiter verließen zu einer nicht näher bekannten Uhrzeit ihre Wohnanschrift. Am nächsten Morgen meldete die Kreuzauerin ihren Pkw bei der Polizei als gestohlen, denn von dem Wagen samt der Fahrzeugschlüssel fehlte jede Spur. Doch die Polizei wusste bereits, wo das Auto geblieben war: gegen 05:35 Uhr waren die Beamten zu einer Unfallstelle nahe des Kreisverkehrs an der B 477/L 263 in Nörvenich gerufen worden. Hier stand der Wagen der Geschädigten beschädigt an einem Baum, nachdem er einen Zaun durchbrochen hatte. Auch Schilder am Kreisverkehr waren scheinbar zuvor beschädigt worden. Von den Insassen des Pkw fehlte jede Spur.

Nach ersten Ermittlungsergebnissen ist folgender Tatverlauf denkbar: einer oder mehrere der unbekannten männlichen Begleiter der Dame nahmen in ihrer Wohnung unbemerkt den Fahrzeugschlüssel an sich, entwendeten hiermit den Pkw und fuhren in Richtung Nörvenich. Sie verursachten einen Verkehrsunfall und entfernten sich anschließend von der Unfallstelle.

Wer die Ermittlungen der Polizei mit Hinweisen auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unterstützen kann wird gebeten, sich zu Bürodienstzeiten mit dem zuständigen Sachbearbeiter unter der Telefonnummer 0242 1949-8318 in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser Zeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 00421 949-6425 zu erreichen.

