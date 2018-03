POL-DN: Einbruchsversuch schlug fehl

Düren (ots) - Die Nacht zum Donnerstag nutzten bislang unbekannte Täter, um zu versuchen, in eine Tankstelle in Gürzenich einzudringen.

Ersten Ermittlungen nach nahmen sie dazu einen Gullideckel. Mit diesem versuchten die Diebe hartnäckig, gegen 03:30 Uhr die Eingangstür des Gebäudes in der Valencienner Straße einzuwerfen, was jedoch misslang. Das einzige, was sie erreichten, war dass die Alarmanlage auslöste. Letztlich ließen sie also von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Polizei ermittelt wegen Besonders schwerem Fall des Diebstahls und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu melden.

