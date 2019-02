Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Täter erbeuten Pakete

Sprockhövel (ots)

Am Montagmorgen stellte der Mitarbeiter eines Logistikunternehmens am Eichenhofer Weg fest, dass sich Einbrecher unbefugt Zutritt zu dem Gelände verschafften und das Schloss eines Containers aufgebrochen hatten. Aus dem Container entwendeten sie eine bisher nicht bekannte Menge an Paketen.

