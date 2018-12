POL-PDKL: Mehrere Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Landstuhl und Kindsbach (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden bei mehreren Verkehrskontrollen in Dienstbezirk der Polizei Landstuhl insgesamt vier Pkw-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol- oder Drogeneinfluss erwischt. Um 23.15 Uhr wurde bei einem 57-jährigen Autofahrer in Landstuhl am Adolph-Kolping-Platz ein Alkoholwert von 1,58 %o festgestellt. Um 23.35 Uhr zeigte der Alko-Test bei einem 30-jährigen Amerikaner in der Hauptstraße in Landstuhl einen Wert von 1,20 Promille an. Beide Fahrer mussten auf der Polizei eine Blutprobe abgeben und ihr Führerschein wurde einbehalten. Bei zwei weiteren Kontrollen in der Kaiserstraße in Kindsbach wurden um 03.00 Uhr und 03.40 Uhr zwei amerikanische Autofahrer kontrolliert. Ein Fahrer hatte 1,41 %o. Bei dem anderen wurde bei einem Urintest Amphetamin festgestellt. Auch ihnen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ihre Führerscheine wurden sichergestellt.

