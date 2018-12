POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Brücken (ots) - Am 30.11.2018, in der Zeit zwischen 11.45h und 12.30h, parkte eine Verkehrsteilnehmerin ihren PKW auf einer markierten Parkfläche in der Hauptstraße vor der dortigen Postfiliale. Während dieser Zeit streifte offensichtlich ein vorbeifahrender Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel, verursachte Sachschaden und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne den Verkehrsunfall pflichtgemäß zu melden.

Sachdienliche Hinweise auf den Hergang des Verkehrsunfalles und den Verursacher nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter der Telefonnummer: 06373/822-0 oder Email: pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.

