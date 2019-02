Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Münzgeld aus Staubsauger gestohlen

Sprockhövel (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag brach ein unbekannter Täter an einer Tankstelle an der Schmiedestraße den Geldbehälter eines Dampfstrahlers und eines Staubsaugers auf und entwendete das darin befindliche Kleingeld.

