POL-FL: Sankt Peter-Ording - Zwei Einbrüche in Hotels - Polizei sucht Zeugen

Sankt Peter-Ording (ots) - In der Nacht von Sonntag (08.07.18) auf Montag (09.07.18) wurde in zwei Hotels in Sankt Peter-Ording eingebrochen. Eines befindet sich in der Straße Kölfhamm, das andere Hotel 1,6 km entfernt in der Friesenstraße. Bei beiden Objekten wurden die Eingangstüren und anschließend die Bürotüren gewaltsam geöffnet. Der oder die unbekannten Täter entwendeten im ersten Objekt Bargeld aus der Kasse, im zweiten Hotel entwendeten die Einbrecher einen kleinen Tresor mit Bargeld, eine Festplatte, einen Schlüssel und ein Samsung Galaxy Handy. Wer hat in der Nacht im Bereich Sankt Peter-Ording verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kripo Husum unter der Rufnummer 04841-8300 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell