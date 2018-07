POL-FL: Sankt Peter-Ording- Zwei versuchte Raubtaten und ein Widerstand bei der Festnahme - Einweisung in Fachklinik

Sankt Peter-Ording (ots) - Mit einem Schrecken davon kamen gestern Mittag (04.07.18) zwei Frauen in Sankt Peter-Ording. Gegen 12.55 Uhr befand sich eine 45-jährige am Wendehammer in der Straße "Op de Diek", als sie plötzlich und unerwartet von einem fremden Mann angegriffen wurde. Dieser versuchte ihr die Autoschlüssel zu entreißen. Die Frau ließ jedoch nicht los und es kam zu einem heftigen Gerangel, infolgedessen beide zu Boden gingen. Der Mann habe dann die Frau und deren Hund getreten, woraufhin der Hund dem Fremden ins Bein biss. Ein Ehepaar aus der Schweiz eilte der Frau zur Hilfe, woraufhin der Angreifer flüchtete. Die Polizei wurde alarmiert.

Nur wenige Minuten später wurde eine 51-jährige Urlauberin von dem Unbekannten angegriffen. Diesmal hatte er sich in ein Gebüsch gelegt und sich leblos gestellt. Die Urlauberin und ihr Mann wollten Hilfe leisten. Während die Frau bei dem offensichtlich Hilfe benötigendem Fremden blieb, rief ihr Ehemann den Notruf an und entfernte sich kurz, weil er als Ortsfremder die richtige Straße angeben wollte. Diese kurze Zeit nutzte der Fremde, schlug auf die Urlauberin ein und versuchte ihr den Rucksack zu entreißen. Der Ehemann eilte zur Hilfe und schlug den Mann in die Flucht.

Da die Polizei wegen des ersten versuchten Raubes bereits in der Nähe war, gelang es den Beamten den Räuber auf einem Privatgrundstück zu stellen. Dort hatte er sich mit einer Axt hinter einem Zaun versteckt. Die Polizisten konnten ihn überraschen und überwältigen. Der Mann leistete heftigen Widerstand. Der 38-Jährige, der polizeilich bisher nicht in Erscheinung getreten ist, wurde daraufhin fixiert und anschließend auf Anordnung eines Amtsrichters in eine Fachklinik verbracht.

