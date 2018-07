1 weiterer Medieninhalt

Neukirchen/Kreis Nordfriesland (ots) - Am Montagmorgen (02.07.18) wurden Beamte zu einem Kinderspielplatz in Neukirchen entsandt. Der Spielplatz befindet sich inmitten eines Wohngebietes am Kirchenweg. Kinder haben dort am Samstagvormittag (29.06.18) vor einem Spielgerät, das aus einer Kletter- und Rutschkombination besteht, 6,5 cm lange Bau-Nägel gefunden. Daraufhin wurde der Spielplatz abgesperrt. Insgesamt wurden ca. 1,5 kg Bau-Nägel aus dem Sand gesammelt. Nach Angaben der Anwohner sollen diese zum Teil hochkant aus dem Sand geragt haben. Glücklicherweise wurde kein Kind verletzt. Die Nägel müssen in der Zeit von Donnerstagnachmittag (28.06.18), 14 Uhr bis Samstagvormittag (30.06.18), 10.15 Uhr auf dem Spielplatz abgelegt worden sein. Die Polizei in Niebüll fragt deshalb: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04661-40110 zu melden.

