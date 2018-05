POL-PPWP: Raub in der Pariser Straße

Kaiserslautern (ots) - Am späten Freitagabend, nach 23:00 Uhr, wurde ein 19jähriger Opfer eines Raubes. In Höhe des St-Franziskus-Gymnasiums wurde er aus einer Gruppe von 4-5 Personen heraus angepöbelt, bedroht und zur Herausgabe seines Mobiltelefons gezwungen. Danach konnte der Beraubte in Richtung Mall flüchten.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631-369/2620 in Verbindung zu setzen.

