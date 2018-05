POL-PPWP: Schwerer Unfall in Höhe Real Markt

Kaiserslautern (ots) - Am gestrigen Freitag gegen 13:30 Uhr kam es auf der B37 stadtauswärts auf der Kreuzung in Höhe des Realmarktes zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt wurden. Der 24jährige Verursacher missachtete an der Kreuzung Ludwigshafener Straße / Mannheimer Straße das Rotlicht und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem anderen Pkw. Dieser wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls durch die Luft geschleudert und der 49jährige Fahrer hierbei schwer verletzt. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt, ein Kfz-Gutachter wurde hinzugezogen. Die Verletzen wurden in den umliegenden Krankenhäusern untergebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Neben der Polizei waren Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Auf den Verursacher kommen Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, Rotlichtverstoß und Vorfahrtsmissachtung zu.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell