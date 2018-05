POL-PPWP: Radmuttern an Pkw gelöst

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter haben vermutlich in der Hexennacht die Schrauben des Vorderrades an einem Opel Astra gelöst. Das Auto war am Sonnenberg geparkt. Der 53-jährige Fahrer bemerkte erst bei der Fahrt, dass etwas nicht stimmte. Er hielt an, um sein Fahrzeug zu kontrollieren. Dabei stellte er fest, dass die Täter vier von fünf Schrauben am linken Vorderrad gelöst hatten. Der Mann zog die Schrauben wieder fest und konnte seine Fahrt fortsetzen. Die Polizei ermittelt.

Zeugen, die zwischen Montagabend und Mittwochmorgen etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden.

