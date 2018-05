POL-PPWP: Unfall: Ampel beschädigt

Kaiserslautern (ots) - Eine Autofahrerin hat am Dienstagabend in der Mainzer Straße mit ihrem Wagen den Mast einer Ampelanlage beschädigt. Die 71-Jährige wollte an wartenden Fahrzeugen vorbeifahren, um in den Benzinoring abzubiegen. Die Autos hielten auf der rechten Spur, weshalb die Frau ihren Pkw über den Fahrradstreifen hinweg, rechts an den Wartenden vorbei, manövrierte. Sie kollidierte dabei mit dem Mast einer Ampel. Die Ampel wurde beschädigt. Die 71-Jährige verletzte sich leicht und an ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

