POL-PPWP: Unbekannte stehlen Autokennzeichen

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben in der Zeit von Donnerstag (26. April 2018) bis Mittwoch (2. Mai 2018) sich an einem Wagen in der Kennelstraße zu schaffen gemacht. Sie montierten die beiden Autokennzeichen, KL-CV 41, eines Opel Agila ab.

Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 3692250 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

