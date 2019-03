Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreise mit gefälschten Dokumenten

Lörrach (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag versuchte ein 35-Jähriger mit gefälschten Dokumenten nach Deutschland einzureisen. Der Versuch scheiterte jedoch an der Kontrolle durch Kräfte der Bundespolizei am Busbahnhof Lörrach. Dort kontrollierten die Beamten den aus Italien kommenden Fernbus und überprüften dabei den nigerianischen Staatsangehörigen, der sich mit einem italienischen Fremdenpass und einem italienischen Aufenthaltstitel auswies. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Bundespolizisten fest, dass es sich bei beiden Dokumenten um Fälschungen handelt. Der 35-Jährige muss sich nun wegen Urkundefälschung und unerlaubter Einreise verantworten. Da er ein Schutzersuchen stellte wurde er nach Abschluss der Maßnahmen an die Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe weitergeleitet.

