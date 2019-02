Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl aus Pkw

Gering (ots)

Am frühen Morgen des 13.02.19, wurde in Gering, im Bereich des Amselweges der Kofferraum eines Pkw durch eine männliche, schlanke Person geöffnet ohne Aufbruchspuren zu hinterlassen. Aus dem Kofferraum wurde die Geldbörse und eine Tasche mit Hundeutensilien entwendet. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei Mayen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell