Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Widerstand bei Personenkontrolle

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagabend wurde der Polizei eine im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses liegende, sichtlich alkoholisierte Person gemeldet. Es handelte sich um eine 38-jährige Frau ohne festen Wohnsitz, die in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich aufgefallen war. Während der weiteren Personenkontrolle und der Durchsuchung des von ihr mitgeführten Rucksacks, stieß sie einen Polizeibeamten plötzlich mit Wucht zur Seite und wollte sich der weiteren Kontrolle entziehen. Bei der nachfolgenden Fesselung und der Verbringung in den Streifenwagen, leistete sie weiterhin Widerstand und versuchte dabei mehrmals, die eingesetzten Polizeibeamten zu treten und zu bespucken und beleidigte diese auch fortwährend. Der verständigte Bereitschaftsrichter ordnete bei ihr eine Blutentnahme sowie eine Ingewahrsamnahme bis zum nächsten Morgen an.

