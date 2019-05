Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190523-4: Polizei nahm drei Diebe fest- Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Mittwoch (22. Mai) gegen 03:00 Uhr drei Männer beobachtet, die die geparkten Autos auf der Römerstraße abgingen. Die Polizei nahm die drei Tatverdächtigen kurz darauf im Verlauf der Kentener Heide fest.

Der 66-jährigen Zeugin fiel auf, wie die drei Männer an den parkenden Fahrzeugen überprüften, ob diese zu öffnen waren. Ihr kam das Verhalten verdächtig vor, so dass sie über den Notruf der Polizei "110" die Beamten verständigte. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizisten um 03:30 Uhr auf das Trio (28/34/39), die zu Fuß auf der Kentener Heide unterwegs waren. Die Beschreibung der Zeugin passte zu den Männern. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen stellten die Beamten offensichtliches Diebesgut sicher. Bei dem 28- und 34-Jährigen fanden Sie zudem Betäubungsmittel. Die Beamten nahmen das Trio fest und durchsuchte am gestrigen Tag und heute deren Wohnungen.

Alle drei sind polizeilich bekannt und bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten verurteilt worden. Einige der sichergestellten Gegenstände konnten bereits mindestens drei Diebstählen aus Pkw zugeordnet werden. Die Beute ging zum Teil schon an die Geschädigten zurück. Dabei handelt es sich um eine der Taten, auf die wir in der Pressemeldung 190523-2 hinweisen, dass man über zurückgelassene Gegenständen in Autos Anreize für Diebe schafft. Weitere Ermittlungen dauern an.

Das Trio wurde heute dem zuständigen Richter vorgeführt, der sie alle drei in Untersuchungshaft nahm. Das Kriminalkommissariat 21 in Bergheim bittet Geschädigte, denen ebenfalls etwas aus dem Auto fehlt, auch wenn es sich um geringwertige Sachen handelt, sich telefonisch mit ihnen unter der Rufnummer 02233 52-0 in Verbindung zu setzen, um diese Serie weiter aufzuklären. (wp)

