POL-REK: 190523-2: Zurückgelassene Gegenstände schafften Anreize für Diebe - Pulheim/Elsdorf/Bergheim

Unbekannte Täter entwendeten aus offenbar unverschlossenen Fahrzeugen die banalsten Alltagsgegenstände, die zurückgelassen wurden.

In der Zeit zwischen Dienstag (21. Mai) 16:00 Uhr und Mittwoch (22. Mai) 18:00 Uhr öffneten Unbekannte in den Ortslagen Pulheim, Elsdorf und Bergheim acht Autos und LKW, die offenbar unverschlossen waren. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie Ladekabel, Geldbörsen, ein Mobiltelefon, Sportsachen, einen Rucksack, persönliche Ausweisdokumente, Steuerunterlagen, einen Aschenbecher und Ähnliches. Die Fahrzeugnutzer erstatteten Anzeige bei der Polizei. Die Beamten stellten in den genannten Fällen keine Aufbruchspuren fest.

Die Polizei appelliert, dass Fahrzeuge keine Tresore sind und rät allen Fahrerinnen und Fahrern, beim Verlassen des Fahrzeuges Wertgegenstände mitzunehmen und dem Täter damit keinen Tatanreiz zu schaffen. Überprüfen Sie außerdem, ob Sie ihr Fahrzeug tatsächlich verschlossen haben. (bm)

