Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190523-1: Aufmerksame Zeugin meldete Automatenaufbrecher - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Aufgrund eines zeitnahen Hinweises nahmen Polizisten einen 32-jährigen Erftstädter noch am Tatort fest.

Eine Zeugin (50) bemerkte am Dienstag (21. Mai) gegen 05:00 Uhr einen Mann, der versuchte, mit verschiedenen Werkzeugen einen Zigarettenautomaten in der Bruder-Edelfried-Straße aufzubrechen. Die Zeugin informierte sofort über den Notruf 110 die Polizei. Sie beschrieb den Beamten nicht nur den Mann, sondern auch sehr detailliert seine Hebelversuche mit verschiedenen Werkzeugen. Ihre präzisen Angaben notierte sich ein Beamter der Leitstelle im Sekundentakt und entsandte mehrere Streifenwagen. Als der 32-Jährige die Beamten sah, trat er die Flucht an und lief über Mauern und Gärten davon. Kurz vor der Weilerswister Straße stoppte eine unüberwindbare Barriere seine weitere Flucht. Die Polizisten nahmen ihn fest. Ein Arzt entnahm ihm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe, da er bei Tatausführung vermutlich unter Drogeneinwirkung stand. Der 32-Jährige war in seiner Vernehmung geständig und räumte weitere Taten ein. Die Staatsanwaltschaft Köln beantragte Untersuchungshaft für den 32-Jährigen. Ein Haftrichter folgte dem Antrag und schickte ihn in eine Justizvollzugsanstalt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Leitungsstab/Sachgebiet 2

Polizeipressestelle

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell