Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190523-3: Fußgänger an Überweg verletzt - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Autofahrer flüchtete nach einem Verkehrsunfall mit zwei Personen. Seine Aussagen brachte die Verletzte bei der Polizei zur Anzeige.

Am Dienstag (21. Mai) überquerte ein 16-jähriges Mädchen zusammen mit ihrem Bruder (6) die Stiftsstraße am Fußgängerüberweg in Höhe der Kirchenstraße. Von rechts näherte sich nach Angaben der 16-Jährigen mit hohem Tempo ein weißer Kleinwagen, bremste ab und kollidierte mit den beiden. Das Kind fiel hin und die 16-Jährige wurde am Arm verletzt. Der Fahrer stieg aus, gab nach Angaben der Verletzten an, dass keine Blutung zu sehen sei und es "ja nochmal gut gegangen sei". Mit den Worten: "In diesem Fall bräuchte man die Polizei nicht!", setzte er sich in den Wagen und fuhr davon.

Der Fahrer ist circa 60 Jahre alt, 170 Zentimeter groß, hatte weiße, kurze Haare und ein faltiges Gesicht. Das von ihm genutzte Auto wies auf ein Labor oder eine Praxis hin. Ein Zahn mit einem Regenbogen und einer Zahnbürste blieben in der Erinnerung der Verletzten. Die Verletzte suchte mit ihrem Vater den Hausarzt und später ein Krankenhaus auf. Ihr Bruder blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat in Hürth hat die Ermittlungen zum flüchtigen Fahrer aufgenommen und weist darauf hin, dass bei jedem Verkehrsunfall mit Verletzten neben den Rettungskräften die Polizei hinzuzuziehen ist. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen machen können, melden sich bitte telefonisch unter 02233 52-0. (bm)

