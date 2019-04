Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Gaststätte - Spielautomat aufgebrochen

Hagen (ots)

Am Samstag, 13.04.2019, bemerkte ein 57-jähriger Zeuge ein offen stehendes Fenster an einer Gaststätte in der Selbecker Straße. Da dort auch mehrere Hebelmarken zu sehen waren, informierte er sofort die Polizei. Schnell stand fest, dass sich Einbrecher über das Fenster Zugang zum Lokal verschafften. Im Inneren brachen sie einen Spielautomaten auf. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Täter am Samstag zwischen Mitternacht und 08:00 Uhr zu. Was genau die Einbrecher stehlen konnten, ist noch unklar. Die Kripo begann mit der Spurensuche am Tatort und nahm die Ermittlungen auf. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

