Polizei Hagen

POL-HA: VW Tiguan und VW T6 Transporter am Wochenende in Boele verschwunden

Hagen (ots)

Am Samstag bemerkte ein 30-jähriger Autofahrer, dass sein weißer VW Tiguan aus der Steinhausstraße verschwunden war. Der 30-Jährige hatte das Auto dort letztmalig um 21.00 Uhr gesehen. Als er um 23.00 Uhr aus einem Fenster schaute, war der fünf Jahre alte Tiguan weg. In der Nacht zum Sonntag entwendeten unbekannte Diebe in der Buschstraße einen blauen VW T6 Transporter. Das Fahrzeug stand dort seit Samstagnachmittag. Am Sonntag bemerkte eine 29-jährige Frau, dass der Transporter verschwunden war. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

