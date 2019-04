Polizei Hagen

POL-HA: Frau dreht sich bei Alleinunfall mit Quad um eigene Achse

Hagen (ots)

Am Samstag, 13.04.2019, kam es im Bereich der Stennertstraße gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr dort eine Personengruppe mit ihren Quads die Stennertsraße in Richtung Hohenlimburger Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor hier eine 27-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Quad drehte sich um die eigene Achse, die Dortmunderin stürzte und verletzte sich dabei leicht. Das Fahrzeug kam in einer Leitplanke zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Andere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Schaden am Quad beträgt zirka 1.000 Euro. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

