Polizei Hagen

POL-HA: Junge Frau bei Unfall in Hagen verletzt

Hagen (ots)

Am Samstagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Hagen-Kabel, bei dem eine 22-jährige Frau leicht verletzt wurde. Die Frau befuhr gegen 12.10 Uhr mit ihrem Pkw die Pappelstraße und wollte nach links in die Feldmühlenstraße abbiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden Wagen eines 32-jährigen und stieß mit diesem zusammen. Die 22-jährige verletzte sich bei dem Aufprall und wurde mit dem alarmierten Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige und die Mitfahrerin der 22-jährigen blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 3.500 Euro.

