Polizei Hagen

POL-HA: Mann (51) in Hagen ohne Führerschein unterwegs

Hagen (ots)

Am späten Freitagnachmittag befuhr ein 51-jähriger mit seinem Pkw den Graf-Von-Galen-Ring in Hagen. Eine Polizeistreife hielt den Wagen in der Fehrbelliner Straße zu einer Verkehrskontrolle an. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der 51-jährige gar keinen Führerschein hatte. Der Mann musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen, ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell