Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Verletzte bei Unfall in Wehringhausen

Hagen (ots)

Am Donnerstagmorgen, 08:35 Uhr, kam es auf der Buscheystraße in Fahrtrichtung Innenstadt zu einem Auffahrunfall, bei dem sich zwei Personen Verletzungen zuzogen. Ein Volvo-Fahrer fuhr auf einen Renault-Transporter auf, der wiederum auf einen Citroen Berlingo geschoben wurde. Die Beifahrer der beiden Hochdachkombis, ein 55-Jähriger und ein 32-Jähriger, verletzten sich leicht, wollten sich aber selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand nur leichter Sachschaden in niedriger, vierstelliger Höhe an den Autos.

