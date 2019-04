Polizei Hagen

POL-HA: Roller fährt in Standkontrolle - Kein Führerschein und nicht versichert

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 11.04.2019, hielten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei mehrere Verkehrsteilnehmer im Rahmen einer Standkontrolle in der Kölner Straße an. Gegen 13:00 Uhr fuhr ein 26-jähriger Rollerfahrer durch die Kontrollstelle. Sein Fahrzeug fiel sofort durch ein schwarzes Versicherungskennzeichen auf. Seit dem 01. März muss an Kleinkrafträdern das grüne Versicherungskennzeichen angebracht sein. Der Mann händigte den Beamten zunächst einen fremdländischen Führerschein aus. Nach einer ersten Prüfung stand fest, dass dieser nicht mehr gültig war. Der 26-Jährige versuchte den Polizisten weis zu machen, dass man ihm beim Vertragsabschluss ein schwarzes Kennzeichen mitgegeben habe. An seiner Wohnanschrift wurde dann schnell klar, dass er keine aktuelle Versicherung abgeschlossen hatte. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor.

