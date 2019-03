Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeipräsident Berg stellt Kriminalstatistik vor

Ein Dokument

Trier/Region (ots)

Zurzeit stellt Polizeipräsident Rudolf Berg vor Medienvertretern die Zahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018 vor.

Erfreut sich besonders, ein sehr postives Bild von der Kriminalitätsentwicklung im Zuständigkeitsbereich des PP Trier zeichnen zu können. Dies reicht von gesunkenen Zahlen von Straftaten bis zur gestiegenen Aufklärungsquote.

Berg: "Die Bürgerinnen und Bürger leben in der Region Trier in einer der sichersten und damit lebenswertesten in Rheinland-Pfalz und in Deutschalnd. Das verdanken wir auch dem guten Verhältnis zwischen den hier beheimateten Menschen und uns als Bürgerpolizei. Wir arbeiten täglich daran, dass dies auch in Zukunft so sein wird!"

Zahlen, Daten und Fakten finden Sie im Anhang!

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-1020

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell