Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Bad Dürkheim (ots)

Ein 27-jähriger aus Bad Dürkheim fuhr am Samstag, gegen 15:40 Uhr, im Bereich Gerberstraße mit seinem PKW rückwärts und kollidierte hierbei mit einem Geländer an der Isenach. Nach kurzer Begutachtung des verursachten Schadens entfernte er sich anschließend von der Unfallstelle. Dieses Verhalten wurde von Zeugen beobachtet, die anschließend die Polizei informierten. Der junge Mann konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,41 Promille. Dem Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernens von der Unfallstelle wurde eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 3200 Euro.

