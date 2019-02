Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin (Rottenburg/TÜ)

Rottenburg (TÜ): Vermisstenfahndung (Öffentlichkeitsfahndung)

Die Polizei fahndet nach der 73-jährigen Ilsemarie Hoffmeister, die seit Donnerstagnachmittag (07.02.2019) aus dem Ehinger Teil Rottenburgs vermisst wird. Von der älteren Dame fehlt bislang jede Spur. Sie ließ sämtliche persönlichen Gegenstände in ihrer Wohnung zurück. Es ist zu befürchten, dass sie in eine hilflose Lage geraten ist. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei, an denen neben zahlreichen Streifenwagenbesatzungen auch Polizeihunde und ein Polizeihubschrauber beteiligt waren, verliefen bislang erfolglos. Die Polizei wurde zeitweise von Einheiten der angeforderten Bergwacht unterstützt, die insbesondere das unwegsame Gelände im Bereich des Freibadparkplatzes absuchten. Die Vermisste ist ca. 1,65 m groß, sehr hager und hat kurze graue Haare. Über ihre Bekleidung können keine Angaben gemacht werden. Hinweise werden an das Polizeirevier Rottenburg, Tel. 07472/9801-0 erbeten.

Den Redaktionen wird ein Lichtbild der Vermissten zur einmaligen Verwendung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung per E-Mail übersandt. Nach Fahndungserledigung ist das Lichtbild zu löschen.

