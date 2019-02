Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Rottenburg - Verdächtiges Ansprechen (Korrektur)

Reutlingen (ots)

Korrektur zum Pressebericht vom 09.02.2019, 11.39 Uhr. In der Ursprungsmeldung wurde die falsche Straße benannt. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. Bitte verwenden Sie die nachfolgende Meldung:

Rottenburg (TÜ): Verdächtiges Ansprechen von Kind/Jugendlichem (Zeugenaufruf)

Am Freitagabend, um 19.00 Uhr, ist es in einem Supermarkt in der Graf-Wolfegg-Straße zu einem verdächtigen Ansprechen von einem Kind und einem Jugendlichen gekommen. Die beiden Jungen im Alter von 12 und 14 Jahren hielten sich dort auf um einzukaufen, als sie bemerkten, dass sie von einem Mann fortwährend angestarrt wurden. Im Bereich der Kasse wurden sie dann von dem Mann angesprochen und gefragt, ob sie alleine sind und ob ihre Eltern zu Hause seien. Während des Gesprächs fasste der Mann einen der Jungen an der Schulter an. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, 180 cm groß, dunkle Augen und Augenbrauen, bekleidet mit einer blau/grünen Jacke, einer dunklen Jeans und einer schwarzen Strickmütze. Der Mann sprach hochdeutsch und hatte eine Verletzung an der rechten Schläfe. Er fuhr möglicherweise mit einem blauen VW Bus weg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rottenburg unter 07472/98010 in Verbindung zu setzten.

Rückfragen bitte an:



Timo Kirschmann, PvD - Tel. 07121 / 942 - 2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell