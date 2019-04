Polizei Hagen

POL-HA: Insassen flüchten nach Drogenfahrt

Hagen (ots)

Am Donnerstagmorgen, um 01:55 Uhr, fiel einer Polizeistreife auf der Rembergstraße ein verdächtiger Ford Focus mit einem Ausfuhrkennzeichen auf. Der Wagen bewegte sich zügig auf den Bettermannparkplatz. Als die Beamten den Wagen kontrollierten wollten, stellten sie fest, dass die Insassen nicht mehr im oder beim Pkw waren. Im nahe gelegenen Gebüsch fanden die Polizisten zwei Männer, die sich dort versteckt hielten. Auch der Fahrzeugschlüssel befand sich in dem Gebüsch. Es war unklar, welcher der beiden 21 und 31 Jahre alten Männer gefahren war. Einer räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein, bei dem anderen schlug ein Drogenvortest positiv an, so dass eine Ärztin beiden Männern auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnahm. Zudem stellten die Beamten den Wagen und die Oberbekleidung der Männer sicher, um anhand von Faserspuren zu ermitteln, wer das Auto gefahren hat. Das Verkehrskommissariat übernahm die Ermittlungen.

