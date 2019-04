Polizei Hagen

POL-HA: Nach Zechprellerei festgenommen

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 10.04.2019, betrat ein 29-Jähriger gegen 14:40 Uhr eine Gaststätte am Berliner Platz. Dort bestellte er zunächst einen Kaffee. Als er diesen ausgetrunken hatte, stand er auf und versuchte das Lokal zu verlassen, ohne zu bezahlen. Der 57-jährigen Wirtin fiel dies auf und sprach den Mann an. Der Betrüger begann daraufhin, Dekoration von den Tischen zu werfen. Diese gingen dabei zu Bruch. Ein 50-jähriger Hagener kam der Wirtin zu Hilfe. Beide hielten den Randalierer bis zum Eintreffen der Polizei fest. Als sich der 29-Jährige dagegen wehrte, wurde ein Tablet des 50-Jährigen, das er bei sich trug, beschädigt. Der Streifenwagenbesatzung gegenüber konnte sich der Betrüger nicht ausweisen. Einen festen Wohnsitz besaß er nicht. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell