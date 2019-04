Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Hagen (ots)

Am 18.02.2019 entwendete eine unbekannte Person in einem Supermarkt an der Wehringhauser Straße die Geldbörse aus der Handtasche einer Kundin. Neben Bargeld befanden sich auch Ausweise und die EC-Karte in der Börse. Unmittelbar nach der Tat hob eine unbekannte männliche Person in einer Bankfiliale insgesamt 2.000 Euro von dem Konto ab. Die Tat zeichnete das Videoüberwachungssystem der Bank auf. Eine Veröffentlichung der Bilder wurde richterlich angeordnet. Die Kriminalpolizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter 02331-986-2066 entgegen.

