Polizei Hagen

POL-HA: Hochwertiger Mercedes entwendet

Hagen (ots)

Am Montag stellte ein 59-jähriger Autofahrer seinen weißen Mercedes GLE gegen 20.00 Uhr vor einer Garage im Rapunzelweg ab. Das neuwertige Fahrzeug stand gegen 22.00 Uhr noch am Abstellort. Als der 59-Jährige am Dienstag um 06.40 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, war der Mercedes verschwunden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Ralf Bode

Telefon: 02331-986 1510

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell