Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer auf der Feithstraße gestürzt

Hagen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 15.30 Uhr, befuhr ein 65-jähriger Hondafahrer mit seinem Kleinkraftrad die Feithstraße aus Richtung Emst in Richtung Boele. In Höhe der Fernuniversität musste der Fahrer verkehrsbedingt bremsen, rutsche weg und fiel mit seinem Zweirad auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sich der Mann leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Andere Fahrzeuge waren von dem Unfall nicht betroffen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

