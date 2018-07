Altenkirchen (ots) - 1.) Zu einem Spiegelunfall kam es am 07.07.2018 gegen 16.30 Uhr in Altenkirchen, Siegener Straße. Hierbei entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Es soll sich um einen weißen Transporter gehandelt haben. Schaden ca. 300,-EUR.

2.) Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmittel Ein 20- jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW am 07.07.2018 gegen 15.15 Uhr in Hamm die Lindenallee und fuhr in einen Hofeinfahrt. Hierbei verwechselte er augenscheinlich das Brems- mit dem Gaspedal und er fuhr gegen einen Haustüre. Ermittlungen ergaben, dass der 20 - jährige keinen Führerschein besitzt, weiterhin stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Ergebnis: Strafanzeigen, Entnahme einer Blutprobe Schadenshöhe ca. 4000,-EUR. Der Wohnungseigentümer verletzte sich beim Versuch durch die beschädigte Haustüre nach außen zu gelangen (Schnittwunden durch Glas) so stark, dass er mittels RTW ins Krankenhaus verbracht wurde.

Hinweise bitte an die Polizei Altenkirchen

