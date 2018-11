1 weiterer Medieninhalt

Bedburg-Hau (ots) - Ausgelöst durch Abflämmen von Unkraut mit einem Gasbrenner kam es heute (15.11.2018) zu einem Brand an der Lindenstraße in Hau. Aus Unachtsamkeit war dabei das Feuer auf eine Tujahecke übergeschlagen. Dadurch geriet auch ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Wohnwagen in Brand. Er wurde vollständig zerstört. Durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung wurden auch Teile des Nachbarhauses beschädigt. Hier kam zu einem Zimmerbrand und Beschädigungen an der Fassade, Türen und Fenstern.

Alarmiert wurde die Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau um 14:31 Uhr. Trotz des schnellen Eingreifens konnte nicht verhindert werden, dass sich das Feuer schnell ausbereitete und zu einem erheblichen Schaden führte. Zur Brandbekämpfung wurden mehrere C-Angriffsleitungen eingesetzt, ebenso ein Trupp unter schwerem Atemschutz innerhalb des Wohnhauses.

Im Einsatz waren etwa 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau unter der Leitung den Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann.

