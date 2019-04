Polizei Hagen

POL-HA: Geschwindigkeitsmessungen Am Sportpark

Hagen (ots)

Der Verkehrsdienst des PP Hagen führte Montagnachmittag eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Straße Am Sportpark in Höhe der Jugendverkehrsschule durch. Einige Verkehrsteilnehmer überschritten die Zonengeschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h erheblich. Insgesamt ahndeten die Beamten 20 Verkehrsverstöße. Trauriger Höhepunkt war die Messung von zwei Autofahrern, die mit 63 bzw. 73 km/h gemessen wurden. Beide müssen nun mit einem Punkt in Verkehrszentralregister rechnen. Den Spitzenreiter erwarten ein Bußgeld von 160 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat sowie eine Nachschulung wegen laufender Probezeit.

