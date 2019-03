Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., weitere Fahrzeuge aufgebrochen

Steinfurt (ots)

Nachtrag: In Borghorst sind noch weitere Firmenwagen aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen Dienstag (12.03.2019), 18.00 Uhr und Donnerstag, (14.03.2019), 07.00 Uhr, brachen die Täter an der Magdalenenstraße einen weißen Ford Ducato auf. Dabei wurde das Schloss der Hecktür beschädigt. Aus dem Innern entwendeten die Täter zahlreiche Werkzeugmaschinen im Wert von mehreren Tausend Euro. Am Sandweg waren die Diebe in der Nacht zum Donnerstag (14.03.2019), zwischen 19.00 Uhr und 09.00 Uhr, am Werk. Auch hier brachen sie die Hecktür eines Fahrzeugs auf. Aus dem Peugeot stahlen sie wiederum einige Werkzeugmaschinen. Die Polizei bittet in allen Fälle weiterhin um Hinweise, Telefon 02551/15-4115. Die Beamten erinnern: Bringen Sie hochwertige Maschinen an einem sicheren Ort unter. Stellen Sie Firmenwagen an sicheren Orten -Garagen/Hallen- ab, wenn sich darin Maschinen befinden.

Wiederholung der Mitteilung vom 14.03.2019: Am Haferkamp ist am Mittwochabend oder in der Nacht zum Donnerstag (14.03.2019) ein Firmenwagen aufgebrochen worden. Der weiße VW-Transporter war am Mittwoch gegen 18.00 Uhr an der Straße abgestellt worden. Am nächsten Morgen um 06.00 Uhr bemerkte der Geschädigte an dem Fahrzeug sofort die zertrümmerte Heckscheibe. Aus dem Innern hatten der oder die Täter eine Viega-Akku-Pressmaschine im Wert von 3.500 Euro gestohlen. Der Sachschaden an dem Wagen beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02551/15-4115.

