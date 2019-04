Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher scheitern an Kindergartenfenster

Hagen (ots)

Am Montag, 08.04.2019, erschien die Leiterin eines Kindergartens in Hohenlimburg wie gewohnt zur Arbeit. Dort bemerkte sie, dann ein Kunststofffenster zu den Toilettenräumen mehrere Hebelmarken aufwies. Das Fenster war noch geschlossen. Auch im Inneren des Kindergartens schien niemand gewesen zu sein. Offenbar gelang es den Tätern nicht, in das Gebäude einzudringen. Ob die Einbrecher bei der Tat gestört wurden oder das Fenster zu stabil für ihr Werkzeug war, ermittelt jetzt die Kripo. Vermutlich ereignete sich der Einbruchsversuch zwischen Freitagnachmittag, 05.04.2019, und Montagmorgen. Die Polizei nimmt Hinweise zur verdächtigen Feststellungen in der Gartenstraße unter 02331 986 2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell