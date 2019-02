Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt I

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 23.02.2019 gegen 02:25 Uhr meldet eine Verkehrsteilnehmerin in Bobenheim-Roxheim einen auffällig langsam fahrenden PKW. Dieser wird wenig später festgestellt und kontrolliert. Dabei wird festgestellt, dass die 21-jährige Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von Alkohol steht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,85 Promille, weshalb ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wird. Der Fahrzeugschlüssel wird präventiv sichergestellt. Die Fahrerin erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein 1-monatiges Fahrverbot.

