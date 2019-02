Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schifferstadt - Gestellter Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Schifferstadt (ots)

Am Samstag den 23.02.2019 gegen 14:30 Uhr kam es in der Salierstraße in Schifferstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Höhe der Grundschule Süd fuhr der Unfallverursachende zu weit nach links und stieß dabei mit dem Außenspiegel des Gegenverkehrs zusammen. Der Unfallverursachende fuhr jedoch ohne Anzuhalten einfach weiter. Der 42 Jahre Unfallgeschädigte nahm die Verfolgung auf, holte das andere Fahrzeug ein und stellte dessen Fahrer zur Rede. Der Geschädigte forderte seinen Unfallgegner auf, ihm bis zur 200 Meter entfernten Polizeidienststelle zu folgen. Als der 42-jährige dann jedoch zur Polizei vor fuhr, merkte dieser, dass der Unfallverursachende stattdessen in die entgegengesetzte Richtung davon fuhr. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- EUR. Gegen den 79 Jahre alten Unfallflüchtigen wurde eine Strafanzeige wegen Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

