Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Limburgerhof - Wechseltrick nach Einkauf

Limburgerhof (ots)

Am Donnerstag den 21.02.2019 kam es zur Mittagszeit auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Limburgerhof zu einem Trickbetrug. Die 86 Jahre alte Geschädigte wurde nach ihrem Einkauf von einem Mann angesprochen, der diese bat eine 2 Euro Münze in 1 Euro Münzen zu wechseln. Als die Geschädigte ihren Geldbeutel öffnete, griff der bislang unbekannte Täter in das Münzfach um die 1 Euro Stücke herauszunehmen. Dabei entwendete der Täter zunächst unbemerkt Scheingeld in Höhe von 200-300 EURO. Als die Geschädigte kurz darauf das Fehlen des Geldes bemerkte, sei der Täter bereits zu Fuß in Richtung Ortskern geflüchtet. Weitere Geschädigte und Zeugen, die Angaben zur Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235-4950 oder via Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

